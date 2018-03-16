Bileyci, sarı-yeşillilerin bu sezon ikinci kez maçını yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, C klasman hakemini ilk yarıda oynanan Diyarbekirspor maçına görevlendirmişti. Bileyci yönetimindeki karşılaşmayı ev sahibi Diyarbekirspor1-0 kazanmıştı. Bileyci, 2005-2016 sezonunda Darıca’nın 2-1 yenildiği Sandıklı maçında da düdük çalmış, ekibimiz aynı hakemle de kupa maçında Gölcükspor’u 1-0 yenmişti.
Bugün 13:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:04 TSİ )
Hakem yine Ozan Bileyci
Darıca Gençlerbirliği’nin deplasmanda Turgutlu ile oynayacağı 27’inci hafta maçına İstanbul bölgesi hakemi Ozan Bileyci atandı.
Bugün 13:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz