Hakem yine Ozan Bileyci

Bileyci, sarı-yeşillilerin bu sezon ikinci kez maçını yönetecek. Merkez Hakem Kurulu, C klasman hakemini ilk yarıda oynanan Diyarbekirspor maçına görevlendirmişti. Bileyci yönetimindeki karşılaşmayı ev sahibi Diyarbekirspor1-0 kazanmıştı. Bileyci, 2005-2016 sezonunda Darıca’nın 2-1 yenildiği Sandıklı maçında da düdük çalmış, ekibimiz aynı hakemle de kupa maçında Gölcükspor’u 1-0 yenmişti.