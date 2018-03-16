Bu oyuncunun ismi Engin Yeşilli’den başkası değil. 2007-2008 sezonunda 2.Lig’de mücadele ederken mor-beyazlı formayı giyen tecrübeli sol bek yıllar sonra Gebzespor’a rakip olacak. Gebze’den ayrıldıktan sonra Adanaspor’a transfer olan ve daha sonraki sezonlarda da birçok takımda forma giyen Engin, 3 sezon önce amatöre dönüş yapmış. Kestel’e devre arasında gelen Engin’in yeşil-beyazlı ekipte 2 golü bulunuyor.
Bugün 13:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:05 TSİ )
Engin rakip oluyor
Gebzespor’un Pazar günkü rakibi Kestel Belediyespor’da tanıdık bir futbolcu göze çarpıyor.
Bugün 13:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz