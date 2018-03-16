Engin rakip oluyor

Bu oyuncunun ismi Engin Yeşilli’den başkası değil. 2007-2008 sezonunda 2.Lig’de mücadele ederken mor-beyazlı formayı giyen tecrübeli sol bek yıllar sonra Gebzespor’a rakip olacak. Gebze’den ayrıldıktan sonra Adanaspor’a transfer olan ve daha sonraki sezonlarda da birçok takımda forma giyen Engin, 3 sezon önce amatöre dönüş yapmış. Kestel’e devre arasında gelen Engin’in yeşil-beyazlı ekipte 2 golü bulunuyor.