Ova bir gün önceden

Balıkesir’e bağlı bir ilçe olan Havran’da uygun bir otel bulamayan yeşil-siyahlı yönetim, takımı Ayvalık’ta kampa alacak. Buna göre yarın erken saatlerde Ayvalık’a hareket edecek olan Çayırovaspor kafilesi, burada bulunan Musho Otel’de maç saatini bekleyecek.