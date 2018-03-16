Balıkesir’e bağlı bir ilçe olan Havran’da uygun bir otel bulamayan yeşil-siyahlı yönetim, takımı Ayvalık’ta kampa alacak. Buna göre yarın erken saatlerde Ayvalık’a hareket edecek olan Çayırovaspor kafilesi, burada bulunan Musho Otel’de maç saatini bekleyecek.
Bugün 13:04 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 13:06 TSİ )
Ova bir gün önceden
Çayırovaspor Pazar günü deplasmanda oynayacağı Havran Fatih Belediyespor maçının programını belirledi.
Bugün 13:04 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz