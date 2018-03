İYİ Parti mevlit okutacak

Önceki gün İYİ Parti ilçe binasında gerçekleştirilen toplantı, İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Emin Yılmaz Başkanlığında, yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Yılmaz, yeni kurulan bir parti olmasına rağmen Dilovası’ndaki vatandaşların İYİ Parti'ye olan sempatilerini ve ilgisi karşısında çok mutlu olduklarını dile getirirken, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

18 Mart Şehitleri İçin Mevlid Okutulacak

Açıklamalarına devam eden Başkan Yılmaz, 18 Mart Çanakkale şehitlerimiz anma programı düzenleyeceklerini açıkladı. Yılmaz, "Hemen hemen her mahallede her sokakta İYİ Partinin adını duyabiliyoruz. Gittiğimiz her yerde partimizden beklentilerin yüksek olduğunu görüyoruz. Üye olmak isteyenler çok fazla her geçen gün büyümeye devam ediyoruz. Bayan yöneticilerimiz ve ana kademe yöneticilerimiz ile birlikte hocalarımızı ilçe binamıza davet ettik, Çanakkale şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okutacağız inşallah" diyerek sözlerini sonlandırdı.