7 ilde Çiftlik Bank operasyonu!

Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma derinleştiriliyor. Yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya merkezli olarak İzmir, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Malatya ve Balıkesir'de 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda konuyla ilgili yeni gözaltıların olduğu öğrenildi.