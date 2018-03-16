Geyve Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Çiftlik Bank ile ilgili soruşturma derinleştiriliyor. Yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya merkezli olarak İzmir, İstanbul, Çanakkale, Bursa, Malatya ve Balıkesir'de 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gizlilik kararı bulunan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonlarda konuyla ilgili yeni gözaltıların olduğu öğrenildi.
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7 ilde Çiftlik Bank operasyonu!
Sakarya'nın Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 7 ilde 19 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Bugün 13:59 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz