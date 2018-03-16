Sualtı bizden sorulur!

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından Kütahya’da yapılan Sualtı Hokeyi23 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası erkeklerde Kocaeli Deniz Yıldızları Spor Kulübü, bayanlarda ise Başkent Su Sporları Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu. 18-20 Ocak 2018 tarihleri arasında Çanakkale’de yapılan Federasyon Kupası ve Milli takım seçme müsabakalarında şampiyon olan Denizyıldızları Spor Kulübü, Kütahya’da yapılan 23 yaş altı Türkiye Şampiyonası’nda da yine şampiyon olarak yeni bir başarıya imza attı.

31 TAKIM MÜCEADELE ETTİ

Kütahya Dumlupınar Olimpik Yüzme Havuzu’nda 8 Mart 2018 Perşembe günü başlayan ve 11 Mart 2018 Pazar günü sona eren 23 Yaş ve Altı Türkiye Şampiyonası’na 19 erkek, 12 bayan olmak üzere toplam 31 takım, madalya kürsüsü için mücadele etti. Karşılaşmalar sonunda erkeklerde ODTÜ Su Sporları Kulübü Türkiye ikincisi, Denizatı Su Sporları Kulübü Türkiye üçüncüsü olurken, kadınlarda ikincilik kürsüsüne Buz Sualtı Spor Kulübü, üçüncülük kürsüsüne de Bilimsel Yüzme Eğitim Spor Kulübü çıktı.

DÜNYA ŞAMPİYONU TAKIMIN SEÇMESİ

Bu şampiyonanın en büyük özelliği, 2 yıl üst üste Dünya Şampiyonu olan milli takım seçmeleri olmasıydı. Şampiyonaya katılan genç sporcuların milli takıma seçilebilmek için yapmış oldukları mücadele sonucunda son derece çekişmeli ve zevkli müsabakalara sahne olan şampiyona, teknik heyet ve izleyenler tarafından takdir ve beğeni almıştır. Büyüklerde ve gençlerde Milli takıma en çok oyuncu veren Kocaeli Denizyıldızları Spor Kulübü’ndeki milli oyunculara, yeni oyuncuların katılması bekleniyor. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, kapanış ve seremoniye katılanKütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Gençlik Spor İl Müdürü Sadık Ölçen ve Dumlupınar Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı İbrahim Gürer tarafından verildi.

ERKEKLER TAKIM SIRALAMASI:

Deniz Yıldızları Spor Kulübü ODTÜ Spor Kulübü Denizatı Spor Kulübü

KADINLAR TAKIM SIRALAMASI: