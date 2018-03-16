Berra, Judo’da Kocaeli İl Birincisi

Karşılaşmalarda gösterdiği performansla göz dolduran Berra Saydam, rakiplerini yenerek, Bilgi Küpü Eğitim Kurumlarının geleneğini bozmayıp, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Berra Saydam’ı ailesi, beden eğitimi ve spor öğretmeni M. Gökhan Yürekli sürekli destekleyerek yalnız bırakmadı ve müsabaka boyunca yanında oldu.