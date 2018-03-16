Karşılaşmalarda gösterdiği performansla göz dolduran Berra Saydam, rakiplerini yenerek, Bilgi Küpü Eğitim Kurumlarının geleneğini bozmayıp, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Berra Saydam’ı ailesi, beden eğitimi ve spor öğretmeni M. Gökhan Yürekli sürekli destekleyerek yalnız bırakmadı ve müsabaka boyunca yanında oldu.
Bugün 14:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:05 TSİ )
Berra, Judo’da Kocaeli İl Birincisi
Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün okul sporları bünyesinde gerçekleştirdiği okullar arası judo il birinciliği müsabakasında, Bilgi Küpü Koleji 6-A sınıfından Berra Saydam, il birincisi oldu.
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Bugün 14:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz