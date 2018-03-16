Kocaelispor’un Pazar günü Çorum Belediyespor ile oynayacağı maç öncesi Yeşil Siyahlı taraftarlar bir kez daha konvoy halinde İsmetpaşa Stadı’na gidecek. 13.30’da Perşembe Pazarı alanında toplanacak olan Yeşil Siyahlılar şehri turlayacak ve hep birlikte stada giriş yapacak.
Bugün 14:05 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:08 TSİ )
Haydi konvoya!
Kocaelispor’un Pazar günü Çorum Belediyespor ile oynayacağı maç öncesi Yeşil Siyahlı taraftarlar bir kez daha konvoy halinde İsmetpaşa Stadı’na gidecek.
Bugün 14:05 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz