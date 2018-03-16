Haydi konvoya!

Kocaelispor’un Pazar günü Çorum Belediyespor ile oynayacağı maç öncesi Yeşil Siyahlı taraftarlar bir kez daha konvoy halinde İsmetpaşa Stadı’na gidecek. 13.30’da Perşembe Pazarı alanında toplanacak olan Yeşil Siyahlılar şehri turlayacak ve hep birlikte stada giriş yapacak.