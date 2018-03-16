Pasaport ve ehliyetlerde yeni dönem!

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli’deki 7. Muhtarlar toplantısını Darıca’da gerçekleştirdi. Vali Aksoy, toplantıda eğitim konusuna dikkat çekti. Toplantıya Vali Aksoy’un yanı sıra, Vali Yardımcısı Ahmet Büyükçelik, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Aslan, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Darıca Muhtarlar Derneği Başkanı Aytun Er, daire müdürleri ve muhtarlar katıldı.

OKUMA YAZMA KONUSU

Toplantıda muhtarlara seslenen Vali Hüseyin Aksoy, özellikle eğitim alanında yapılan çalışmalara değindi. Aksoy, “Özellikle okul çağında olup, okula devam etmeyen öğrencilerimizin bazı bölgelerde var olduğunu biliyoruz. Bu konuda muhtar arkadaşlarımızın kendi mahallelerinde okul çağında olup okula devam etmeyen öğrencilerimiz varsa bunları tespit ederek okul müdürlerimizle, ilçe milli eğitim müdürlüğümüzle paylaşmaları ve okula kazandırılması konusunda gayretlerini bekliyoruz” dedi.

“OKUMA YAZMA BİLMEYEN KİŞİLERİ YÖNLENDİRİN”

Ayrıca okuma yazma bilmeyenlerin hala ülkede var olduğunu dile getiren Aksoy, “Bu durum TÜİK rakamlarında da gözüküyor. Bütün muhtarlarımızdan talebim; bölgelerinde okuma yazma bilmeyen insanımız varsa bunları ilgili kurumlarımızla paylaşarak okuma yazma bilmeyen hiçbir insanımızın kalmamasıdır. Halk eğitim müdürlüklerimizde birçok kursumuz açılıyor ve daha fazla kurs açılmasını istiyoruz” diyerek eğitim ile ilgili konulara dikkat çekti.

PASAPORT VE EHLİYETLER

Vali Aksoy ehliyet ve pasaportlarla ilgili de önemli bilgiler aktardı. Aksoy, şöyle oknuştu: “Artık yeni kimlik kartı veriliyor. Kocaeli genelinde şu ana kadar yüzde 27’lik bir seviyeye ulaştık. Bizim sizlerden talebimiz bu noktada vatandaşlarımızı bilgilendirmeniz ve nüfus cüzdanı konusunda nüfus idarelerine başvurularını sağlamanız. 2 Nisan’dan itibaren artık ehliyet ve pasaportlar da nüfus idareleri tarafından verilecek.”

“BU TOPLANTILAR ÖNEMLİ”

Programda kısa bir konuşma yapan Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak da, “200 bini geçen nüfusuyla ilçemiz özellikle son yıllarda önemli yatırımların merkezi haline geldi. Yerel yönetimler olarak ilçedeki sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte şehrimize değer katacak projeleri hep birlikte planlayarak hayata geçiriyoruz. Bu tür toplantılar ilçemizdeki eksiklikleri görmemiz adına bizler için rehber niteliğinde oluyor” diyerek toplantının hayırlı olması temennisinde bulundu.

ŞEHİT AİLELERİNE ZİYARET

Hüseyin Aksoy, toplantının ardından Darıca Deniz Yıldızları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Lise ziyareti sırasında öğrencilerle sohbet eden Vali Aksoy çeşitli spor dallarında okullar arası müsabakalarda başarı elde etmiş öğrencileri tebrik etti ve başarılar diledi. Daha sonra Darıca Belediyesi tarafından işletilen ve halka ücretsiz olarak hizmet veren havuzları gezerek Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak’tan havuzlarla ilgili bilgiler aldı. Aksoy son olarak Darıcalı şehit Murat Tevlim ile Murat Altay’ın ailelerine konuk oldu.