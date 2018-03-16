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İYİ Parti’den İMO’ya ziyaret

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan ve yönetimi, bir süre önce yapılan genel kurul ile yeniden İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Kocaeli Şube Başkanlığı’na seçilen Tolga Ok’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Samimi bir ortamda gerçekleşen buluşma sırasında konukları ile yakından ilgilenen şube başkanı Tolga Ok, İYİ Partililere ziyaretleri için teşekkür etti.

HEDİYE TAKDİM EDİLDİ

Başkan Ok, İYİ Parti’de ilçe başkanlığına seçilen Ufuk Turan’ı da kutladı. İYİ Parti ve İMO yönetimi arasındaki buluşmada Kocaeli ve ülke gündemine dair değerlendirilmelerde de bulunuldu. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan ve yönetimi de Tolga Ok’a kabulünden dolayı teşekkür etti. Ziyaret İYİ Parti yöneticilerinin Başkan Tolga Ok’a hediye takdimi ile sona erdi.

Bugün 14:35 TSİ - Siyaset

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