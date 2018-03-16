Son olarak Gebze, Dilovası ve Derince ilçe yönetim kurullarının toplantılarına katılan Ceyhan, ilçelerdeki teşkilatlara hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi. Partisinin en güçlü unsurunun teşkilatlar olduğunu belirten Ceyhan, “2023, 2053 ve 2071 Türkiye’sini inşa etme hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2019 süreci çok önemli, Bu yüzden daha fazla çalışmalı ve gayret göstermeliyiz” dedi. Ceyhan’a ziyaretlerinde başkan yardımcıları; Abdullah Eryarsoy ve Orhan Faruk Barış da eşlik etti.
Bugün 14:36 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 14:38 TSİ )
Ceyhan’dan teşkilata 2019 hatırlatması
AKP’de yeniden il başkanlığına seçilen Şemsettin Ceyhan, ilçelere ziyaretlerine başladı.
Bugün 14:36 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz