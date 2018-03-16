Ceyhan’dan teşkilata 2019 hatırlatması

Son olarak Gebze, Dilovası ve Derince ilçe yönetim kurullarının toplantılarına katılan Ceyhan, ilçelerdeki teşkilatlara hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunduklarını söyledi. Partisinin en güçlü unsurunun teşkilatlar olduğunu belirten Ceyhan, “2023, 2053 ve 2071 Türkiye’sini inşa etme hazırlıklarını sürdürüyoruz. 2019 süreci çok önemli, Bu yüzden daha fazla çalışmalı ve gayret göstermeliyiz” dedi. Ceyhan’a ziyaretlerinde başkan yardımcıları; Abdullah Eryarsoy ve Orhan Faruk Barış da eşlik etti.