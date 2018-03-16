Rakip, kentlisi Kocaeli Birlikspor olacak. 42 puan ile lider olan Kocaelispor, Birlikspor ile berabere dahi kalsa Bölgesel Gelişim U-17 Ligi’nde zirvede yer alacak. Vin-San Tesisleri’ndeki maç saat 12.00’da başlayacak ve mücadeleyi Ramazan Yıldız yönetecek. İkinci sırada 39 puanla Sakaryaspor yer alıyor. Kocaeli Birlikspor U-17 takımı geçtiğimiz hafta Sakaryaspor’u deplasmanda 2-0 mağlup etmişti. Öte yandan bu hafta U-17’de Gölcükspor’un rakibi Sakaryaspor olacak, Darıca Gençlerbirliği ile Tuzlaspor’u ağırlayacak.
Bugün 15:01 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
U-17 şampiyonluk maçına çıkıyor
Kocaelispor U-17 takımı yarın şampiyonluk maçına çıkıyor.
Bugün 15:01 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz