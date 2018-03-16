Körfez Belediyesi Spor Danışmanı, İlimtepe Futbol Kulübü Koordinatörü ve Fenerbahçeli eski futbolcu Metin Özkan, Pazartesi günü basın mensupları ile bir araya geliyor. Özkan, geleneksel olarak düzenlenen Altın Kiraz Futbol Turnuvası’nın yedincisi hakkındaki yeniliklerden bahsedecek ve basının sorularını yanıtlayacak. Gölcük Saraylı Köyü’ndeki kahvaltı, Sevgiden Gelen Lezzetler mekanında saat 10.00’da başlayacak.
Bugün 15:02 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:03 TSİ )
7. Altın Kiraz başlıyooor!
Körfez Belediyesi Spor Danışmanı, İlimtepe Futbol Kulübü Koordinatörü ve Fenerbahçeli eski futbolcu Metin Özkan, Pazartesi günü basın mensupları ile bir araya geliyor.
Bugün 15:02 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz