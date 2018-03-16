Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olarak ilimizi ve ülkemizi Futsal Dünya Şampiyonası’nda temsil eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ilk maçında Tayvan’ı 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 devirmişti. 21 Mart’ta sona erecek olan şampiyonada kızlarımız İsrail’deki ikinci maçını Fransa ile oynadı. Müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi 8-6 kazanan Millilerimiz 2. maçında da kazandı. Dev organizasyon 21 Mart’ta sona erecek.
Bugün 15:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:04 TSİ )
Fransa’ya selam yola devam: 8-6
Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olarak ilimizi ve ülkemizi Futsal Dünya Şampiyonası’nda temsil eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ilk maçında Tayvan’ı 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 devirmişti.
Bugün 15:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz