Fransa’ya selam yola devam: 8-6

Okullar Arası Futsal Türkiye şampiyonu olarak ilimizi ve ülkemizi Futsal Dünya Şampiyonası’nda temsil eden Gölcük Barbaros Hayrettin Anadolu Lisesi ilk maçında Tayvan’ı 2-0 geriye düştüğü maçta 4-2 devirmişti. 21 Mart’ta sona erecek olan şampiyonada kızlarımız İsrail’deki ikinci maçını Fransa ile oynadı. Müthiş bir çekişmeye sahne olan mücadeleyi 8-6 kazanan Millilerimiz 2. maçında da kazandı. Dev organizasyon 21 Mart’ta sona erecek.