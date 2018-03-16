SÜPER LİG Play Off’ta şampiyonluk mücadelesi veren ikinci sıradaki 16 puanlı, Kocaeli Nusretiyespor’a, yarın Uzunçiftlik’te faaliyet gösteren Sanat Et yemek daveti veriyor. Aynı zamanda Nusretiyespor’a sponsor olarak destek veren Nevzat Sanat, mekanında Nusretiyespor’a öğle yemeği sunacak. Etkinlik saat 13.00’te başlayacak.
Bugün 15:03 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:06 TSİ )
SANAT ET yarın Nusretiye’yi ağırlıyor
SANAT ET yarın Nusretiye’yi ağırlıyor
Bugün 15:03 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz