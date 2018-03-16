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SANAT ET yarın Nusretiye’yi ağırlıyor

SANAT ET yarın Nusretiye’yi ağırlıyor

SÜPER LİG Play Off’ta şampiyonluk mücadelesi veren ikinci sıradaki 16 puanlı, Kocaeli Nusretiyespor’a, yarın Uzunçiftlik’te faaliyet gösteren Sanat Et yemek daveti veriyor. Aynı zamanda Nusretiyespor’a sponsor olarak destek veren Nevzat Sanat, mekanında Nusretiyespor’a öğle yemeği sunacak. Etkinlik saat 13.00’te başlayacak.

Bugün 15:03 TSİ - Spor

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