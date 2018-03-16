Maranki: Başiskele’de yaşamanın kıymetini bilin

Kozmik Bilim, Bio Enerji, sağlıklı yaşam gibi konular üzerinde uluslararası alanda çalışmalar yapan, Bioenerjist, kozmik bilim uzmanı, bitkisel tedavi konusunda uzman, stratejik araştırmalar uzmanı gibi sıfatlarla tanınan Türkiye’nin Lokman hekimi Prof. Dr. Ahmet Maranki Başiskele Belediyesi’nin düzenlediği seminere katıldı. Maranki bir süre önce Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’la şifası tescillenen Termal Suyu yerinde incelemişti.
İPUÇLARI VERDİ
Prof. Dr. Ahmet Maranki hafta sonu düzenlenen programda Başiskele halkına sağlıklı düşünme, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama ile ilgili önemli ipuçları verdi. ‘Başiskele’de yaşamanın kıymetini bilin’ diyen Maranki, Başiskele’nin çok kısa zamanda Termal Kültür Merkezleri ile Türkiye’nin önemli bir sağlık turizm merkezi olacağını söyledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz