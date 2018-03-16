Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:13 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 15:17 TSİ )

Maranki: Başiskele’de yaşamanın kıymetini bilin

Başiskele Belediyesi’nin düzenlediği seminerde vatandaşlara önemli bilgiler veren Prof. Dr. Ahmet Maranki, “Başiskele’de yaşamanın kıymetini bilin” dedi.

Kozmik Bilim, Bio Enerji, sağlıklı yaşam gibi konular üzerinde uluslararası alanda çalışmalar yapan, Bioenerjist, kozmik bilim uzmanı, bitkisel tedavi konusunda uzman, stratejik araştırmalar uzmanı gibi sıfatlarla tanınan Türkiye’nin Lokman hekimi Prof. Dr. Ahmet Maranki Başiskele Belediyesi’nin düzenlediği seminere katıldı. Maranki bir süre önce Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz’la şifası tescillenen Termal Suyu yerinde incelemişti.

İPUÇLARI VERDİ

Prof. Dr. Ahmet Maranki hafta sonu düzenlenen programda Başiskele halkına sağlıklı düşünme, sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaşama ile ilgili önemli ipuçları verdi. ‘Başiskele’de yaşamanın kıymetini bilin’ diyen Maranki, Başiskele’nin çok kısa zamanda Termal Kültür Merkezleri ile Türkiye’nin önemli bir sağlık turizm merkezi olacağını söyledi.

Bugün 15:13 TSİ - Sağlık

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım! mask
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım!
Hastanelerde devrim gibi karar! mask
Hastanelerde devrim gibi karar!
Life Express Yahya Kaptan şubesi açılıyor mask
Life Express Yahya Kaptan şubesi açılıyor
Sağlık İşçileri, 8 Mart'ta bayanlara karanfil taktim etti mask
Sağlık İşçileri, 8 Mart'ta bayanlara karanfil taktim etti
Derince’de Tıp Bayramı coşkusu mask
Derince’de Tıp Bayramı coşkusu
Acil A RH Negatif kana ihtiyaç var! mask
Acil A RH Negatif kana ihtiyaç var!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Gölcük Tersanesi personel alacak! mask
Gölcük Tersanesi personel alacak!
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi! mask
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi!
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı! mask
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı!
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım! mask
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım!
2 kişi yanarak can verdi! mask
2 kişi yanarak can verdi!
5 gündür kayıptı denizde bulundu! mask
5 gündür kayıptı denizde bulundu!

GALERİ

Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez mask
Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez
Kartepe'den dünya tarihine 100 milyonluk yatırım kazandırılıyor mask
Kartepe'den dünya tarihine 100 milyonluk yatırım kazandırılıyor
Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi! mask
Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi!
Lüks otomobil alev alev yandı mask
Lüks otomobil alev alev yandı
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi mask
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi
İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü mask
İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL