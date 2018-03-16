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İsa Taş’a çifti kutlama

Kısa süre önce umreden dönen Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş’a ziyaretler sürerken, doğum günü nedeniyle de sürpriz bir pasta kesimi gerçekleştirildi.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş’a umre dönüşü ziyaretler devam ediyor. İlk ziyaret CHP’li belediye meclis üyeleri; Engin Taşdemir, Fevzi Canbaz ve Tayfun Balıkçı’dan geldi. Daha sonra Belediye-İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı Osman Şar ve yönetim kurulu üyeleri İsa Taş’ı ziyaret etti. İsa Taş, ziyaretçilerine zemzem suyu ve hurma ikram ederken, kutsal topraklarda yaşadığı anıları aktardı.

CAN’DAN ZİYARET

Başkan Yardımcısı İsa Taş’a bir önemli ziyaret de Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ve Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’dan geldi. Karşılıklı sohbet şeklinde gerçekleşen ziyaret sonrası bir de sürpriz vardı. Din Görevlileri Derneği Başkanı Mustafa Bektaş ve yönetim kurulu üyeleri, doğum günü dolayısıyla Başkan Yardımcısı İsa Taş için pasta kesimi gerçekleştirdi.

Bugün 15:17 TSİ - Yaşam

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