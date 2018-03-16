Kırmızı Siyahlılar saat 15.00’de başlayacak maç için dün İzmir’de kampa girdi. Geçen hafta evinde son saniyede yediği golle 1-1 berabere kalıp bir puana razı olan takım, Play-Off iddiasından uzaklaşmamaya çaba gösteriyor. Kayhan Çubuklu ve talebeleri, yarın sahaya kesinlikle 3 puan için çıkacak. Maçın hakemi Ömer Şivka.
Bugün 15:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:43 TSİ )
Tire 1922-Gölcük
TFF 3.Lig 2.Grup temsilcimiz Gölcükspor, yarın Tire 1922 deplasmanında sahaya çıkıyor.
Bugün 15:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz