Tire 1922-Gölcük

Kırmızı Siyahlılar saat 15.00’de başlayacak maç için dün İzmir’de kampa girdi. Geçen hafta evinde son saniyede yediği golle 1-1 berabere kalıp bir puana razı olan takım, Play-Off iddiasından uzaklaşmamaya çaba gösteriyor. Kayhan Çubuklu ve talebeleri, yarın sahaya kesinlikle 3 puan için çıkacak. Maçın hakemi Ömer Şivka.