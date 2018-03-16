Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 15:42 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:44 TSİ )

Kocaeli Birlik-Kastamonu

TFF 2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, yarın Kastamonu 1966 takımını ağırlayacak.

Sinop’a ‘SATILAN!..’ Yeşil Siyahlılar, 15.00’te başlayacak bu zorlu mücadelede, daha derli toplu bir mücadele sergilemek için kampa girdi. Artık az frak yiyen hatta galip gelip puan da alabilen takım, ne yazık ki son haftalarda açıldı ve artık çok geç kalındı. İlhan Karabulut ve talebeleri, bugün 15.00’de Alparslan Türkeş Stadı’ndaki maçta bir zafer daha bekliyor.

Bugün 15:42 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hakem yine Ozan Bileyci mask
Hakem yine Ozan Bileyci
Engin rakip oluyor mask
Engin rakip oluyor
Rıdvan Şükür Batum’da mask
Rıdvan Şükür Batum’da
Sualtı bizden sorulur! mask
Sualtı bizden sorulur!
Berra, Judo’da Kocaeli İl Birincisi mask
Berra, Judo’da Kocaeli İl Birincisi
İşte sahalarımızda görmek istediğimiz hareketler! mask
İşte sahalarımızda görmek istediğimiz hareketler!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Gölcük Tersanesi personel alacak! mask
Gölcük Tersanesi personel alacak!
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi! mask
Ağabeyden şok açıklama: Kardeşim intihar etmedi!
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı! mask
Metro Turizm'de cinsel istismar skandalı!
2 kişi yanarak can verdi! mask
2 kişi yanarak can verdi!
5 gündür kayıptı denizde bulundu! mask
5 gündür kayıptı denizde bulundu!
Hani burası sizin Çanakkale’nizdi! mask
Hani burası sizin Çanakkale’nizdi!

GALERİ

Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez mask
Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez
Kartepe'den dünya tarihine 100 milyonluk yatırım kazandırılıyor mask
Kartepe'den dünya tarihine 100 milyonluk yatırım kazandırılıyor
Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi! mask
Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi!
Lüks otomobil alev alev yandı mask
Lüks otomobil alev alev yandı
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi mask
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi
İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü mask
İstinat duvarı çöktü, 5 saniye ile ölümden döndü
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL