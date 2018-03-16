Sinop’a ‘SATILAN!..’ Yeşil Siyahlılar, 15.00’te başlayacak bu zorlu mücadelede, daha derli toplu bir mücadele sergilemek için kampa girdi. Artık az frak yiyen hatta galip gelip puan da alabilen takım, ne yazık ki son haftalarda açıldı ve artık çok geç kalındı. İlhan Karabulut ve talebeleri, bugün 15.00’de Alparslan Türkeş Stadı’ndaki maçta bir zafer daha bekliyor.
Bugün 15:42 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:44 TSİ )
Kocaeli Birlik-Kastamonu
TFF 2.Lig Kırmızı Grup temsilcimiz Kocaeli Birlikspor, yarın Kastamonu 1966 takımını ağırlayacak.
Bugün 15:42 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz