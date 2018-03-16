Kocaeli Birlik-Kastamonu

Sinop’a ‘SATILAN!..’ Yeşil Siyahlılar, 15.00’te başlayacak bu zorlu mücadelede, daha derli toplu bir mücadele sergilemek için kampa girdi. Artık az frak yiyen hatta galip gelip puan da alabilen takım, ne yazık ki son haftalarda açıldı ve artık çok geç kalındı. İlhan Karabulut ve talebeleri, bugün 15.00’de Alparslan Türkeş Stadı’ndaki maçta bir zafer daha bekliyor.