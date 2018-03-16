Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde ikinci sırada yer alan ve sadece 6 kişiyle maçlara çıkabilen Türkiye Kupası şampiyonumuz İzmit Belediyesporlu Periler yarın, hemen ardında 3. Sırada yer alan Bursa Budo ile karşı karşıya geliyor. Bursa’daki maç saat 14.00’te başlayacak.
Bugün 15:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:45 TSİ )
Bursa Budo-İzmit B.
İzmit Belediyesporlu Periler yarın, 3. Sırada yer alan Bursa Budo ile karşı karşıya geliyor.
Bugün 15:43 TSİ - Spor
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz