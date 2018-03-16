Bursa Budo-İzmit B.

Türkiye Kadınlar Basketbol 1.Ligi’nde ikinci sırada yer alan ve sadece 6 kişiyle maçlara çıkabilen Türkiye Kupası şampiyonumuz İzmit Belediyesporlu Periler yarın, hemen ardında 3. Sırada yer alan Bursa Budo ile karşı karşıya geliyor. Bursa’daki maç saat 14.00’te başlayacak.