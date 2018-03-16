16 Mart 2006 da geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılan Yönetim Kurulu Üyesi ve Bağçeşme Spor'un Eski Başkanı Ali Osman Topal, ölümünün 12.yıl dönümünde bugün Bağçeşme Mezarlığı’nda kabri başında anıldı.
Bugün 15:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:46 TSİ )
A.Osman Topal anıldı
Bağçeşme Spor'un Eski Başkanı Ali Osman Topal, ölümünün 12. yıl dönümünde bugün Bağçeşme Mezarlığı’nda kabri başında anıldı.
Bugün 15:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz