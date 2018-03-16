Yarın Şehit Bnb. Arslan Kulaksız Stadı’nda saat 13.00’te oynanması gereken Kullarspor-İzmit G.B.Spor U-19 Play Off Futbol müsabakası, Kullar Spor'a saha kapatma cezası gelmesi sebebiyle aynı gün aynı saatte Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak.
Bugün 15:45 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:47 TSİ )
Kullarspor yarın cezalı
Kullarspor-İzmit G.B.Spor U-19 Play Off Futbol müsabakası, Kullar Spor'a saha kapatma cezası gelmesi sebebiyle aynı gün aynı saatte Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak.
Bugün 15:45 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz