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Dikkat! Kocaeli'de elektrikler kesilecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi:

19.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Uzuntarla Merkez Mah.,

19.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilkent Mah., Barbaros Mah.,

19.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Doğancılı Köyü,

19.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 12:00 ile 15:00 arasında Doğancılı Köyü,

19.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilova Mah., Gündoğdu Mah., Yeşilova Mah., Gündoğdu Mah.,

19.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Karadenizliler Mah.,

19.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Vezirçiftliği Mah.,

20.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Pazarköy Köyü, Çamçukur Köyü, Tabakhane Mah.,

20.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Mahmutpaşa Mah.,

20.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Mahmutpaşa Mah.,

20.03.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Piyalepaşa Mah.,

20.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Ulus Mah., Dumlupınar Mah., Ulus Mah.,

21.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Barbaros Mah., Barbaros Mah., Serdar Mah.,

21.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hacı Haliller Mah., Yuvacık Yakacık Mah., Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü,

21.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yeşilyurt Mah., Yaylacık Mah.,

21.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Dumlupınar Mah., Ulus Mah.,

21.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Vezirçiftliği Mah.,

21.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Avdan Köyü,

21.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 12:00 ile 14:00 arasında Kayacık Mah.,

21.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Kayacık Mah.,

21.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 10:30 ile 12:00 arasında Hacı Mustafa Mah.,

21.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 10:30 arasında Bahçelievler Mah.,

Bugün 15:58 TSİ - Gündem

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