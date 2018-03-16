Dikkat! Kocaeli'de elektrikler kesilecek

19.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Uzuntarla Merkez Mah.,
19.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilkent Mah., Barbaros Mah.,
19.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Doğancılı Köyü,
19.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 12:00 ile 15:00 arasında Doğancılı Köyü,
19.03.2018 tarihinde İzmit ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Yeşilova Mah., Gündoğdu Mah., Yeşilova Mah., Gündoğdu Mah.,
19.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Karadenizliler Mah.,
19.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Vezirçiftliği Mah.,
20.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Pazarköy Köyü, Çamçukur Köyü, Tabakhane Mah.,
20.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Mahmutpaşa Mah.,
20.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Mahmutpaşa Mah.,
20.03.2018 tarihinde Gölcük ilçesinde saat 09:00 ile 13:00 arasında Piyalepaşa Mah.,
20.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Ulus Mah., Dumlupınar Mah., Ulus Mah.,
21.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Barbaros Mah., Barbaros Mah., Serdar Mah.,
21.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 17:00 arasında Hacı Haliller Mah., Yuvacık Yakacık Mah., Camidüzü Köyü, Kazandere Köyü, Aksığın Köyü, Tepecik Köyü, Servetiye Cami Köyü, Servetiye Karşı Köyü,
21.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 09:00 ile 12:00 arasında Yeşilyurt Mah., Yaylacık Mah.,
21.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 14:00 arasında Dumlupınar Mah., Ulus Mah.,
21.03.2018 tarihinde Başiskele ilçesinde saat 12:00 ile 16:00 arasında Vezirçiftliği Mah.,
21.03.2018 tarihinde Kandıra ilçesinde saat 09:30 ile 12:30 arasında Avdan Köyü,
21.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 12:00 ile 14:00 arasında Kayacık Mah.,
21.03.2018 tarihinde Karamürsel ilçesinde saat 09:00 ile 11:00 arasında Kayacık Mah.,
21.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 10:30 ile 12:00 arasında Hacı Mustafa Mah.,
21.03.2018 tarihinde Kartepe ilçesinde saat 09:00 ile 10:30 arasında Bahçelievler Mah.,
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz