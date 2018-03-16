Bugün 15:58 TSİ - Gündem

Dikkat! Kocaeli'de elektrikler kesilecek

Elektrik dağıtım kurumu olan SEDAŞ, yaptığı yazılı açıklamada bakım onarım gibi sebeplerden ötürü ilimizde yapılacak olan planlı elektrik kesintilerini bildirdi: