Ergün Ayaz'a prestij katan ödül

Türkiye'nin en prestijli medya ödülleri arasında yer alan ve 33 yıldır aralıksız olarak düzenlenen organizasyona bu yıl , 3 bin 200 ün üzerinde fotoğraf katıldı. 8 dalda yapılan değerlendirmede 30 fotoğraf ve 3 fotoğraf serisi ödül aldı. Geçtiğimiz yıl Dilovası ilçesinde denizde yaşanan kirlilik nedeniyle Körfez bölgesinde deniz kuşları petrole bulandı. Kuşların bazılarıda telef oldu. Petrole bulanan bir kuşu fotoğraflayan ve bir çok ulusal ve uluslararası ödüllerin sahibi olan DHA Kocaeli Büro Muhabiri Ergün Ayaz Türk Telekom Yılın Basın Fotoğraflar 2018 yarışmasında Mustafa Pekçan Özel ödülünün de sahibi oldu.