Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ örgütünün Bylock isimli gizli iletişim aracını kullandığı tespit edilen 8 kişi ve örgütle irtibatlı derneklerde üye olduğu değerlendirilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Kocaeli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bu sabah saatlerinde Kocaeli’de gerçekleştirilen operasyonlar doğrultusunda farklı meslek gruplarındaki 13 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorguları devam ediyor.
Bugün 16:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 16:31 TSİ )
Kocaeli'de FETÖ operasyonu: 5 gözaltı!
Kocaeli’de FETÖ terör örgütünün haberleşme programı 'Bylock' kullandıkları tespit edilen 8 kişi ve örgütle irtibatlı derneklerde üye olduğu değerlendirilen 5 kişi gözaltına alındı.
Bugün 16:08 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz