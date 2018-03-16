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Bugün 16:10 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 16:12 TSİ )

Dedeoğlu ile Nazlıgül’den Bilnet’e ziyaret

DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ile DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Yönetim Kurulu Başkanı Ali Korkmaz’ı ziyaret ederek, yeni eğitim-öğretim döneminde gizmete girecek okul hakkında bilgi aldı.

İlimizde 15 yıldır eğitim sektöründe hizmet veren Ali Korkmaz, İzmit Tepeköy Mahallesi’nde 1400 öğrenci kapasiteli yeni bir yatırıma imza attı. İzmit Tepeköy Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı’nda bulunan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü, anaokulundan liseye 58 derslikten oluşuyor. DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu ile DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, önceki gün Korkmaz’ı ziyaret ederek okul hakkında bilgi aldı.

YENİ OKULU ANLATTI

İzmit Yenişehir Mahallesi’nde bulunan Bilnet Okulları Kocaeli Kampüsü Tanıtım Ofisi’nde konuklarını kabul eden Korkmaz, Ağustos ayından bu yana aralıksız şekilde yeni okulla ilgili çalıştıklarını belirterek, “Bir yandan okulumuzun tam donanımlı olması için çalışırken, bir yandan da öğretmen kadromuzu tamamlamaya çalıştık” dedi. Korkmaz şöyle devam etti:

GÜÇLÜ EĞİTİM KADROSU

“Çok şükür 15 yıldır bu sektörde eğitim camiasına verdiğimiz güven sayesinde istediğimiz güçlü kadroyu oluşturduk. Bir Bilfen kuruluşu olan Bilnet’in yıllara dayanan başarılı eğitim sistemi, tam donanımlı okul binamız ile birlikte bu güçlü kadronun güzel işler başaracağına inanıyoruz” dedi. DSP İl Başkanı Halim Dedeoğlu, kendisi gibi öğretmen kökenli olan Korkmaz’ı, eğitime yaptığı bu katkıdan dolayı kutladı.

TEBRİK ETTİLER

Dedeoğlu, “Çok önemli ve güzel bir iş başarılıyor. Eğitime yapılan her katkı aynı zamanda ülkemiz ve ilimizin için de yatırım anlamına gelir. Bir İzmitli olarak bundan mutluluk duydum” dedi. DP İl Başkanı Mustafa Nazlıgül de Korkmaz’ı kutladı. Kocaeli Üniversitesi yolu üzerinde yapılan yeni okulun bölgeye de hareketlilik getireceğini belirterek, “İzmit’te kazanıp, İzmit’e yatırım yapan Korkmaz’ı kutluyorum” dedi.

Bugün 16:10 TSİ - Eğitim

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