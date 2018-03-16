CHP’li Meclis Üyesi Nihat Değer: Okul alanı peşkeş çekiliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin mart ayı meclis toplantısı önceki gün Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun başkanlığında yapıldı. Toplantıda Derince Mersincik Mahallesi’nde bulunan 277 Ada 1 Nolu Parsel’le ilgili olarak imar değişikliği raporu oy çokluğuyla kabul etti. CHP Derince İlçe Başkanı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Değer, bu imar değişikliğine tepki gösterdi. Değer, “ İmar değişikliği yapılan alan, okul alanı. Bu 10 dönümlük alanın imar değişikliği yapılıp, özel okulun birine peşkeş çekilecek” dedi.

BAŞKAN, BULUT’A SORDU

CHP’li Değer, “Bütün ilçelerde yüksek okul var, bir tek Derince’de yok. Derince, maalesef üvey evlat muamelesi görüyor” diyerek eleştiride bulundu. Değer’in bu açıklaması üzerine Başkan Karaosmanoğlu, meclis toplantısında bulunan Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut’a dönüp, “Derince üvey evlat muamelesi mi görüyor? diye sordu. Bulut, “Hayır” diye cevap verdi. Değer de, “Ali Haydar Bey’in hayır demesi, Derince’nin üvey evlat muamelesini gördüğü gerçeğini değiştirmez” dedi.