Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre son 5 yılın en sıcak gününü yaşıyoruz. Sıcaklık tam tamına 25 derece olacak. 31 Mart 2013 tarihinde, dereceler 30’u göstermişti. 4 Mart 1929 yılında ise Kocaeli, eksi 6 dereceyi görmüş… Bugün hava güneşli, yarın ise gök gürültülü sağanak yağış var. Piknik severler, kışı ortasında 25 dereceyi kolay kolay bulamazsınız. Tam da ailenizle birlikte piknik yapma havası…
Bugün 16:28 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 16:30 TSİ )
En sıcak Mart!
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre son 5 yılın en sıcak gününü yaşıyoruz.
Bugün 16:28 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz