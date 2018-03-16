Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiye göre son 5 yılın en sıcak gününü yaşıyoruz. Sıcaklık tam tamına 25 derece olacak. 31 Mart 2013 tarihinde, dereceler 30’u göstermişti. 4 Mart 1929 yılında ise Kocaeli, eksi 6 dereceyi görmüş… Bugün hava güneşli, yarın ise gök gürültülü sağanak yağış var. Piknik severler, kışı ortasında 25 dereceyi kolay kolay bulamazsınız. Tam da ailenizle birlikte piknik yapma havası…