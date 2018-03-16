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Gebze - Haydarpaşa Banliyö Hattı bu sene sonunda seferlere başlıyor

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Gebze-Haydarpaşa Banliyö Hattı bu senenin sonu itibarıyla hizmete açılacağını belirtti.

Yapımı yılan hikayesine dönen Gebze - Haydarpaşa Banliyö Hattı hakkında açıklama yapan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin sene sonu itibarıyla tamamlanacağını ve böylece Gebze’den Halkalı’ya kadar kesintisiz yetmiş yedi kilometrelik yolun hizmete gireceğini ifade etti.

MALTEPE'YE KADAR GELİNDİ

Dört yıl önce durdurulan Haydarpaşa-Gebze banliyö hattının yeniden hizmete girmesi için sürdürülen çalışmalarda rayların döşenmesinde Maltepe’ye kadar gelindi. Maltepe kadar olan hattın raylarının döşenmesiyle Haydarpaşa garına yaklaşık 10 kilometrelik mesafe kaldı.

1,5 MİLYON YOLCU

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren projesi ve Marmaray’la entegre olan hattın Halkalı-Sirkeci hattının Haydarpaşa-Gebze hattıyla birleştirilmesiyle Halkalı-Gebze arasındaki uzaklık 105 dakikaya inecek. 42 duraktan günde 1.5 milyon yolcu taşınacağı tahmin ediliyor.

Bugün 17:02 TSİ - Ekonomi

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