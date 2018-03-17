Gebze Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 37. Sokak adeesinde park halinde olan Süleyman Aydın'a ait 28 AAC 428 plakalı otomobil, frenlerinin boşalması sonucu yokuş aşağıya inerek yolun sonunda bulunan Emrah Dirice'nin ailesiyle birlikte kiracı olarak yaşadığı tek katlı evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evin yatak odasının duvarının bir bölümünü yıkan otomobil evin içine kadar girerken evde bulunan 4 kişilik aile bireylerinin diğer odalarda bulunması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken evde ve arabada maddi hasar meydana geldi. Otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile otoparka götürülürken evin yıkılan duvarı ise branda ile kapatıldı.
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Frenleri boşalan otomobil eve girdi
Gebze Mimar Sinan Mahallesinde park halindeyken frenleri boşalan otomobil tek katlı bir evin yatak odasından içeri girdi. Kaza esnasında evde bulunan 4 kişilik aile bireylerinin diğer odalarda bulunması ise olası bir faciayı önlemiş oldu.
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Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz