Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 08:49 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:25 TSİ )

Frenleri boşalan otomobil eve girdi

Gebze Mimar Sinan Mahallesinde park halindeyken frenleri boşalan otomobil tek katlı bir evin yatak odasından içeri girdi. Kaza esnasında evde bulunan 4 kişilik aile bireylerinin diğer odalarda bulunması ise olası bir faciayı önlemiş oldu.

Gebze Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 37. Sokak adeesinde park halinde olan Süleyman Aydın'a ait 28 AAC 428 plakalı otomobil, frenlerinin boşalması sonucu yokuş aşağıya inerek yolun sonunda bulunan Emrah Dirice'nin ailesiyle birlikte kiracı olarak yaşadığı tek katlı evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evin yatak odasının duvarının bir bölümünü yıkan otomobil evin içine kadar girerken evde bulunan 4 kişilik aile bireylerinin diğer odalarda bulunması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken evde ve arabada maddi hasar meydana geldi. Otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile otoparka götürülürken evin yıkılan duvarı ise branda ile kapatıldı.

Bugün 08:49 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kazada yaralanan sürücüden acı haber! mask
Kazada yaralanan sürücüden acı haber!
Ruhsatsız hurdacılar mühürlendi! mask
Ruhsatsız hurdacılar mühürlendi!
Kandıra Sapağı'nda kaza! mask
Kandıra Sapağı'nda kaza!
14 yaşındaki Songül'den iyi haber! mask
14 yaşındaki Songül'den iyi haber!
Hasan İriş vefat etti mask
Hasan İriş vefat etti
Tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu! mask
Tartıştığı arkadaşı tarafından vuruldu!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım! mask
Lösemi hastası genç öğretmen için seferber olalım!
Gölcük Tersanesi personel alacak! mask
Gölcük Tersanesi personel alacak!
Yer: Gebze, Fabrikada cinsel saldırı! mask
Yer: Gebze, Fabrikada cinsel saldırı!
Düşük maaşı çekmeyin! mask
Düşük maaşı çekmeyin!
Kandıra Sapağı'nda kaza! mask
Kandıra Sapağı'nda kaza!
14 yaşındaki Songül'den iyi haber! mask
14 yaşındaki Songül'den iyi haber!

GALERİ

Arka Plan’ın yarışma sonuçları belli oldu mask
Arka Plan’ın yarışma sonuçları belli oldu
Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez mask
Çanakkale Zaferi anıldı: Türk milleti can verir, özgürlük vermez
Kartepe'den dünya tarihine 100 milyonluk yatırım kazandırılıyor mask
Kartepe'den dünya tarihine 100 milyonluk yatırım kazandırılıyor
Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi! mask
Otomobiliyle cezaevinin kapısını yıkıp içeri girdi!
Lüks otomobil alev alev yandı mask
Lüks otomobil alev alev yandı
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi mask
Kandıra ÇYDD’den kadınlar için unutulmaz İstanbul gezisi
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL