Frenleri boşalan otomobil eve girdi

Gebze Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Caddesi 37. Sokak adeesinde park halinde olan Süleyman Aydın'a ait 28 AAC 428 plakalı otomobil, frenlerinin boşalması sonucu yokuş aşağıya inerek yolun sonunda bulunan Emrah Dirice'nin ailesiyle birlikte kiracı olarak yaşadığı tek katlı evin duvarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle evin yatak odasının duvarının bir bölümünü yıkan otomobil evin içine kadar girerken evde bulunan 4 kişilik aile bireylerinin diğer odalarda bulunması ise olası bir faciayı önlemiş oldu. Meydana gelen kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken evde ve arabada maddi hasar meydana geldi. Otomobil, olay yerine çağrılan çekici ile otoparka götürülürken evin yıkılan duvarı ise branda ile kapatıldı.