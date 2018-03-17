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Işık: Bizim için en zor seçim 2019 seçimleri

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Girdiğimiz her seçim bizim için zor oldu ama en zor seçim 2019 seçimleri olacak” dedi.

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, 25 Şubat’ta Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleştirilen 6’ncı olağan İl kongresinde yeniden başkan seçilerek güven tazeleyen AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. İl binasında gerçekleştirilen ziyarette Ceyhan’ın yanı sıra, AKP İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Kahraman ve il yöneticileri de katılım gösterdi.

İŞİMİZ ÇOK VAKTİMİZ YOK

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık tarafından gerçekleştirilen ziyaretten memnuniyetini dile getiren AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Başbakan Yardımcısı kongre sonrasında bir nezaket ziyaretinde bulundu. 12 ilçemizdeki ana kademe, kadın ve gençlik kolları kongremizi coşkuyla tamamladık. Cumhurbaşkanımızın katılımıyla Türkiye’deki en iyi il gençlik kolları kongresini yaptık.Çok gecikmeden 2 gün sonra hemen mazbatamızı aldık. İşimiz çok vaktimiz yok. Görev dağılımlarımızı yaptık. Hedef 2019 dedik.50 kişilik İl yönetimimiz ve teşkilatımız olarak çalışmalarımızı yapacağız. 50 kişilik yönetimimizin yarısı değişti. İnanıyorum ki her sıkıştığımızda gösterdiğiniz destekleri önümüzdeki süreçte de alacağız” dedi.

YENİLENMİŞ VE GÜÇLÜ KADROMUZ VAR

Ceyhan’ın ardından söz alan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “6’ncı olağan kongre ile göreve gelen il başkanımız ve yönetimini tebrik ediyorum. Partimizin bu kutlu yürüyüşünde emeği olan herkese teşekkürler. 6’ncı olağan kongreyi büyük bir coşku ve heyecanla yaptık. Kongre süreci en coşkulu Kocaeli’nde geçti. Kongrelerde partiler ya yıpranır, ya ciddi yaralar alır, bir takım gruplaşmalara sebep olur veya yenilenme, tazelenme olur. Bizim kongre sürecimiz ikinci yolda tecelli etti. Bir enerji birikimini sağlamış olduk. 2019’a yönelik ciddi hazırlıkları yapacağız. Bunun için yenilenmiş ve güçlenmiş kadromuz var” diye konuştu.

EN ZOR SEÇİM 2019 SEÇİMLERİ

Önümüzde önemli bir seçim var diyen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık,“Önce yerel seçimleri yapacağız. Girdiğimiz her seçim bizim için zor oldu ama en zor seçimlerimiz 2019 seçimleri olacak. Çünkü ilk defa hükümet değişikliği sistemini hayata geçireceğiz. Hep birlikte elimizden gelenin en iyisini yaparsak, zorlukları aşarız. Partimiz kurulduğu günden beri her seçim akşamı parti önünde coşku yaşadık. Kocaeli’de yüzümüzün akıyla bu sevinci yaşadık.Kocaeli teşkilatının en önemli özelliği, burasının bir okul olması. Bizde siyaset mahallede başlar, milletvekilliği, bakanlığa kadar çıkar. Kocaeli teşkilatı örnek bir teşkilat” açıklamalarında bulundu.

Bugün 08:54 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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