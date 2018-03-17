İzmit'te 'Huzur Otogar' uygulaması

İzmit'te, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde 168 polisle 'Huzur Otogar' uygulaması yapıldı. Uygulamaya Asayiş Şube Müdürlüğü, İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Narkotik ve Çevik Kuvvet polisleri de destek verdi.Uygulama kapsamında otogarda yapılan aramalarda 1 adet Glock marka ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 10 adet sahte 100 TL para ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan, cezaevi firarisi olan 1 kişi ile yoklama kaçağı olan 1 kişi gözaltına alındı. Ayrıca uygulamada yakalanan Afgan uyruklu şahıs 2 kişi ise İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.