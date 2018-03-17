Alınan bilgilere göre fabrika servisi yapan A. K. nin kullandigi 41 P 5565 plakalı otobüs köprü altında yolcu indirmek için durduğu sırada arkadan hızla gelen 41 KJ 514 plakalı otomobil duramayacak otobüse arkadan çarptı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü karşısında D100 karayolu İstanbul şeridinde meydana gelen kazada otomobildeki yaralılar vatandaşların da yardımıyla çıkartalım gelen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldılar. Kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor.
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60 Evlerde feci kaza!
Derince'de Kaşkaldere mevkinde 60 Evler karşısında meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz