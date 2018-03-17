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Veterinerler: Sakın 10 TL altındaki dönerleri yemeyin!

Çeşitli sağlık riskleri barındırdığı için ucuz dönerlerin tüketilmemesi gerektiğini belirten Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Gözet, "Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk dönerini 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin" dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi Başkanı Talat Gözet, Türkiye'de tavuğun yetiştirilmesi, kesimi ve denetiminde sorun olmadığını, bu ürünlerin işlenmiş gıda haline getirilirken çeşitli sıkıntıların meydana geldiğini söyledi. Dönerin, tavuğun but ve göğüs kısımlarından yapılması, içine denetimleri yapılmış ürünlerin belirlenen oranlarda konulması gerektiğini ifade eden Gözet, tavuğun dışarıyla teması az olan bir alanda pişirilmesi gerektiğini bildirerek şöyle devam etti:

“RUHSATLAR MÜŞTERİNİN GÖRECEĞİ ŞEKİLDE KONUMLANDIRILMALI"

"Isı derecesi pişirilme sürecinde eşit olmalı ve tavuğun dış kısmı kadar içi de pişmeli. Döner ustasının elinde devamlı hijyenik eldivenler, başında bandanalar olmalı, kesim sırasında kullanılan döner bıçakları, kaşıklar, gramaj ölçen tartılar devamlı temiz tutulmalı.Tavuk dönersatılan dükkanda mutlaka Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan belgeler, belediyenin vermiş olduğu ruhsatlar müşterinin göreceği şekilde konumlandırılmalı."

“TARİHİ GEÇMİŞ TAVUĞU VATANDAŞA HANGİ VİCDANLA YEDİRİYORSUN?”

Özellikle yaz aylarında bakterilerin daha hızlı ortaya çıkması nedeniyle gıda zehirlenmelerinin baş gösterdiğini anlatan Gözet, tavuk döneri satan işletmelerden, halkın sağlığıyla oynamamalarını istedi. Gözet, "Zincir marketlerde tüketim tarihi sona ermek üzere olan ve raflardan kaldırılan tavukların bu tür tavuk dönercilere ucuza satılarak döner yapıldığını da duyuyoruz. Tarihi geçmiş 15 liralık tavuğu 5 liraya alarak vatandaşa hangi vicdanla yediriyorsun? Bu tür şeyler merdiven altı imalathanelerde oluyor" ifadesini kullandı.

"SAĞLIĞINIZDAN OLMAYIN"

Ucuz dönerlerin tüketilmemesi uyarısında bulunan Gözet, şunları kaydetti: "Tavuk döneri 4-5 liraya yemeyin, tüketmeyin. Bugün tavuğun göğüs ve but kısımlarının kilosu 17-18 lira. 100 gram tavuk döner yiyeceksiniz. 100 gram tavuk döner için 200 gram gerçek tavuk göğsü veya budu kullanılmalı. Bu da 3-3,5 lira demek. Bunun ekmeği, yanında verilen domatesi, salatası var. Dükkan kirası, işçi maliyeti, gaz parası, su parası, telefon ücreti, temizlik parası, işletme vergisi var. Bunun için 7-8 liradan aşağı mal edilemez. 8 lira maliyeti olan bir yemeği size 5 liraya satamaz. Duyuyoruz okul yakınlarında, iş yeri çevrelerinde, gelir düzeyi düşük olan semtlerde 4 liraya tavuk döner satıyorlar ve bunun yanında ayranı da bedava veriyorlar. Vatandaşlarımıza sesleniyorum; tavuk döneri 10 liradan aşağı satan yerlerden yemeyin, çocuklarınıza yedirmeyin, sağlığınızdan olmayın."

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