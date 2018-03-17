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Bugün 10:31 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 11:40 TSİ )

İnsan ömrü 200 yıla çıkabilir

Diyarbakır'da, kök hücre tedavisinde etkili yöntemlerin uygulandığı Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde son olarak İzmir, Edirne ve Bursa'dan gelen 3 hasta, sağlığına kavuştu.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri Ağrı Uzmanı Doç. Dr. Haktan Karaman başkanlığında yürütülen kök hücre tedavisi, farklı nedenlerle kronik ağrı çeken hastalara umut oldu. Son olarak İzmir'den S.S. (58), Edirne'den M.G. (70) ve Bursa'dan H.K. (45), diz kireçlenmesi ve menisküs yırtıkları şikayetiylekök hücre tedavisi için Dicle Üniversitesini Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gelerek, Doç. Dr. Karaman ve ekibi tarafından uygulanan kök hücre tedavisi ile iyileşti. Kök hücre ile tedavi yönteminin yeni olduğunu belirten Doç. Dr. Karaman, "Edirne, İzmir ve Bursa'dan gelen ve ağrı çeken üç hastamıza kök hücre tedavisi uygulayacağız. Kök hücre tedavisi, insan vücudunda akla gelebilecek her türlü ağrıya uygulanabilecek bir tedavi yöntemidir. Kök hücre tedavisi henüz emekleme dönemindedir. İleriki dönemlerde kök hücre tedavisi ile insan ömrünün 200 yıl uzayabileceği düşünülmektedir" diye konuştu.

"DİYARBAKIR'A TEDAVİ İÇİN GELECEĞİM AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZDİ"

Diyarbakır'a tedavi içinEdirne'den gelenM.G. isimli hasta, yıllardırdiz ağrısı çektiğini belirterek, "Bir gün Diyarbakır'a tedavi için geleceğim aklımın ucundan bile geçmezdi. Diz ağrısı çekiyordum. Birçok hastanede tedavi oldum. Çare bulamadım. Haktan hocanın uygulamalarını haberlerden öğrendim. Kendisi ile irtibata geçtim. Bana 'Gel' dediler, ben de geldim" dedi.Kök hücre tedavi yöntemini anlatan Doç. Dr. Karaman,insanlık için büyük şans olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Kök hücreler kendini yenileme olanağına sahip vücudumuzdaki tüm doku ve organların ana hücreleridir. Vücudun bir bölgesinde doku hasarı meydana geldiğinde bu hücreler harekete geçer ve hem bu hasarlı dokuyu tamir ederler hem de iyileşme için ihtiyaç duyulan kemik, eklem kıkırdağı, kas ve yağ gibi diğer dokulara dönüşebilirler. Ancak kök hücrelerimizin vücudumuzdaki en zengin olarak bulunduğu yerlerden biri yağ dokusudur. Buradaki kök hücreler sayıca fazla olduğu gibi her türlü dokuya farklılaşma yeteneği de çok güçlüdür. Cilt altı yağ dokusundan alınan 80- 100 ml'lik yağ dokusundan ortalama 3 ila 10 milyon kök hücre elde edilebilir. Cilt altı yağ dokusundan alınan yağların özel işlemlerle ayrıştırılması sonrası elde edilen kök hücrelerden zengin sıvıya SVF- Stromal Vasküler Fraksiyon adı verilir. Kök hücre svf tedavisi en basit anlatımıyla kök hücreden zengin yağ dokusu sıvısı transferidir. SVF sıvısı çok yüksek sayıda ve canlı kök hücreler ile yenileyici ve onarıcı hücreler içerir. Diz kireçlenmesi (Diz Artrozu), kalça kireçlenmesi (Kalça artrozu), ayak bileği kireçlenmesi, meniskopatiler (menisküs), ağrısı geçmeyen diz operasyonları (menüsküs, ön çapraz bağ yırtıkları), spor sakatlıkları, kalçada oluşan avasküler nekroz (femur başı harabiyeti), donuk omuz, sinir hasarları, omurga diski yıpranma ve yırtıklarında, kas ve tendon rahatsızlıkları, kapanmayan yaralar (diyabetik ayak gibi), estetik alanında cilt gençleştirilmesi, kellik, kısmi saç dökülmesi, diş hastalıkları gibi durumlarda uygulanmaktadır."

Bugün 10:31 TSİ - Sağlık

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