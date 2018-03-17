Akar ve Tarhan, muhtarlarla buluştu

CHP Kocaeli Milletvekilleri Haydar Akar ve Tahsin Tarhan, kentte yaptıkları ziyaretler kapsamında mahallelerde vatandaşlarla da bir araya geldi. Şirintepe, Yenimahalle ve Cumhuriyet mahallelerini ziyaret eden Tarhan ve Akar’a, CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, İlçe yöneticileri Mehmet Baştürk, Ali Kuzu, Tuncay Çakır, Mediha Satıcı, Dalistan Filiz, Meclis Üyesi Aliye Hale Meriç eşlik etti. Şirintepe Mahallesi ziyaretinde mahalle muhtarı Nilgün Düzen’i de ofisinde ziyaret eden Milletvekilleri ve CHP’liler mahalle sorunlarını Düzen’den dinledi.

İLGİYLE KARŞILANDILAR

Vatandaşlarla da sohbet etme imkanı bulan Tarhan ve Akar’ın sonraki durağı ise Yenimahalle Muhtarı Tuncay Aşkın oldu. İlgiyle karşılanan CHP’liler mahalle sorunlarını dikkatle dinleyerek öneriler hakkında fikir alışverişinde bulundu. Cumhuriyet Mahallesi’nde Muhtar Mustafa Yaman’ı ziyaret eden CHP’liler, mahalle sorunlarına ilişkin sohbet etti. Bölgede çeşitli ziyaretlerde bulunan CHP’liler vatandaşlarla sohbet ettikten sonra bölge esnafını ziyaret etmeyi de ihmal etmedi. Esnafların dükkanlarına konuk olan Milletvekilleri Tarhan ve Akar ile CHP’liler, hayırlı işler diledi.