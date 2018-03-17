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Bugün 11:09 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 11:11 TSİ )

TED çifte şampiyon!

Okullar Arası Yıldız Kız ve Erkekler Tenis İl Birinciliği Tenis müsabakaları, İzmit Fuar içinde bulunan Tenis Kulübü Kortlarında 4 günde tamamlandı. 12 okuldan toplam 48 sporcunun katılımıyla oynanan maçlar sonrasında, TED Koleji Erkeklerde ve Kızlarda şampiyon oldu.

Kızlarda TED Koleji ilk sırayı alırken, Kocaeli Bahçeşehir ikinci, Doğa Koleji üçüncü sırayı elde etti. Erkeklerde de şampiyon TED Koleji olurken, ikinci sırayı Doğa Koleji, üçüncü sırayı 50. Yıl ve dördüncü Atafen Koleji aldı. Tenis İl Birinciliği maçları sonrasında dereceye giren sporcular kupa ve madalyalarını törenle verildi. Erkeklerde ve Kızlarda birinci olan okullar İlimizi Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

KUPA VE MADALYALARI TÖRENLE VERİLDİ

İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kocaeli Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İzmit Tenis Kulübü’nün ortaklaşa düzenlediği Okullar Arası Yıldızlar Tenis Şampiyonası sonrasında, şampiyonların kupa ve madalyalarını, Kocaeli Okul Spor Koordinatörü Gürhan Öztürk verdi. Erkeklerde ikinci olan Doğa Koleji kupa ve madalyalarını, okul spor sekreteri Mustafa Kürkan’dan alırken, üçüncü olan 50. Yıl Cumhuriyet’e kupa ve madalyalarını Okul Sporları Sorumlusu Erhan Okur takdim etti. Dördüncü olan Atafen Koleji’nin kupa ve madalyalarını ise beden eğitimi öğretmeni Hale Delikanlı sundu. Kızlarda ikinci olan Kocaeli Bahçeşehir’e kupasını beden eğitimi öğretmeni Mehmet Ezel, üçüncü olan Doğa Koleji’ne kupa ve madalyalarını beden eğitimi öğretmeni Gökhan Uluç verdi.

Bugün 11:09 TSİ - Eğitim

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