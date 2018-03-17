2.Küme’de pazar mesaisi

Kıran kırana çekişme ve bol gol vaat eden ligin yarınki programı şöyle…
A-Ş.TEPE-S.MEŞE 14.00 A.KALKAVAN
A-MAP-Y.BARB. 15.00 CEPHANELİK
A-Ç.TEPE-ÜÇYOL 19.00 CEPHANELİK
C-G.TEPE-YARIM. 18.00 M.KAĞITÇI
C-MERT-Y.KAND. 17.00 CEPHANELİK
C-MAŞUK.-EŞME 13.00 MAŞUKİYE
F-YAZL.-H.DERE 17.00 KAVAKLI
F-KAVAK.-ULAŞ. 19.00 KAVAKLI
F-Y.DERE-K.DER. 15.00 K.MÜRSEL
F-AKÇAT GÖLC. 17.00 K.MÜRSEL
G-DARI.-GÜMÜŞ 17.00 BEYLİKBAĞI
G-TAVŞAN.-KALE 15.00 M.OKTAY
G-M.PAŞA-BALK. 15.00 M.OKTAY
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz