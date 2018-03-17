İzmit Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak maçta Kocaeli İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Düzce İşitme Engelliler Spor Kulübü karşı kaşıya gelecek. 12.00’de başlayacak maça tüm kent halkı davet edildi.
Bugün 11:11 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:13 TSİ )
Kocaeli İ.E. Düzce İ.E.
Türkiye Sessizler Futbol Ligi’nde yarın Düzce’yi ağırlıyoruz.
Bugün 11:11 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz