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Bugün 11:11 TSİ- Spor ( G : Bugün 11:13 TSİ )

Kocaeli İ.E. Düzce İ.E.

Türkiye Sessizler Futbol Ligi’nde yarın Düzce’yi ağırlıyoruz.

İzmit Avni Kalkavan Stadı’nda oynanacak maçta Kocaeli İşitme Engelliler Spor Kulübü ile Düzce İşitme Engelliler Spor Kulübü karşı kaşıya gelecek. 12.00’de başlayacak maça tüm kent halkı davet edildi.

Bugün 11:11 TSİ - Spor

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