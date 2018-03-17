Sahalar rengarenk

Minik futbolcuların büyük heyecanına veliler de katılırken, ailece herkes güzel bir Pazar günü yaşayacak. Günün futbol mönüsü şöyle…

F-BAŞ.-KULLAR 16.00 A.KULAKS.

A-SUADİYE-MERT 13.00 S.SİPAHİ

E-S.DOĞAN K.İ.Y. 15.00 D.DERE

F-K.EREĞ.-Ş.KÖY 13.00 K.MÜRSEL

C-DER.G.B. Y.İZMİT 11.00 D.SUNİ Ç.

G-TAŞK.-İLİMTEPE 12.00 E.TEPE

G-KÖR.İ.B.-Ç.TEPE 13:30 E.TEPE

L-DARICA-G.KALE 11.00 B.BAĞI

K-GEBZE-BALKAN 19.00 B.BAĞI

H-S.ORHAN TAVŞ. 11.00 M.OKTAY

H-GÜMÜŞ-B.KRDZ. 11.00 Ş.PINAR

B-İZMİT FK-Y.KAPT. 13.00 M.A.KAĞIT.

D-Y.SERD.-KARTEPE 14.30 M.A.KAĞIT.

C-Y.KAPT.-SERDAR 16.00 M.A.KAĞIT.

D-İ.YILDIZ Y.KOC. 16.00 A.KALKAVAN

E-ARSL.-GÖLCÜK G. 16.00 ARSLANBEY

B-KOCAELİ-S.MEŞE 18.00 VİNSAN SUNİ

C-Y.ŞEHİR-K.GENÇ 11.00 CEPHANELİK