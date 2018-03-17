Sahalar rengarenk

Minik futbolcuların büyük heyecanına veliler de katılırken, ailece herkes güzel bir Pazar günü yaşayacak. Günün futbol mönüsü şöyle…
F-BAŞ.-KULLAR 16.00 A.KULAKS.
A-SUADİYE-MERT 13.00 S.SİPAHİ
E-S.DOĞAN K.İ.Y. 15.00 D.DERE
F-K.EREĞ.-Ş.KÖY 13.00 K.MÜRSEL
C-DER.G.B. Y.İZMİT 11.00 D.SUNİ Ç.
G-TAŞK.-İLİMTEPE 12.00 E.TEPE
G-KÖR.İ.B.-Ç.TEPE 13:30 E.TEPE
L-DARICA-G.KALE 11.00 B.BAĞI
K-GEBZE-BALKAN 19.00 B.BAĞI
H-S.ORHAN TAVŞ. 11.00 M.OKTAY
H-GÜMÜŞ-B.KRDZ. 11.00 Ş.PINAR
B-İZMİT FK-Y.KAPT. 13.00 M.A.KAĞIT.
D-Y.SERD.-KARTEPE 14.30 M.A.KAĞIT.
C-Y.KAPT.-SERDAR 16.00 M.A.KAĞIT.
D-İ.YILDIZ Y.KOC. 16.00 A.KALKAVAN
E-ARSL.-GÖLCÜK G. 16.00 ARSLANBEY
B-KOCAELİ-S.MEŞE 18.00 VİNSAN SUNİ
C-Y.ŞEHİR-K.GENÇ 11.00 CEPHANELİK
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz