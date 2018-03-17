Bağçeşme İzmit Bld.

Kocaeli’nin önemli kategorilerinden biri olarak görülen U17 Futbol Ligi’nde yarın tek maç var. Saat 13.00’de başlayacak mücadelede Bağçeşmespor ve İzmit Belediyespor takımları Cephanelik Stadı’nda karşı karşıya gelecek.