Kocaeli’nin önemli kategorilerinden biri olarak görülen U17 Futbol Ligi’nde yarın tek maç var. Saat 13.00’de başlayacak mücadelede Bağçeşmespor ve İzmit Belediyespor takımları Cephanelik Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Bugün 11:14 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:16 TSİ )
Bağçeşme İzmit Bld.
Kocaeli’nin önemli kategorilerinden biri olarak görülen U17 Futbol Ligi’nde yarın tek maç var.
Bugün 11:14 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz