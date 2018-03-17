Yıldız Kızlar Off çekiyor

Play-Off grubu mücadelelerinde voleybol kalitesinin artması bekleniyor…
12.00 Der. GH. - Geb.M.Paşa Derince S.S.
13.30 Dsi Spor-İhsaniye Derince S.S.
Kocaeli Yıldız Kızlar Voleybol Ligi’nde yarın iki maç var.
Play-Off grubu mücadelelerinde voleybol kalitesinin artması bekleniyor…
12.00 Der. GH. - Geb.M.Paşa Derince S.S.
13.30 Dsi Spor-İhsaniye Derince S.S.
Bugün 11:15 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz