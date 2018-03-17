Saat 16.00’da başlayacak mücadelede, Gebze Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü ile Yahya Kaptanspor takımları karşı karşıya gelecek. Maç Gebze Spor Salonu’nda oynanacak ve 16.00’da başlayacak.
Bugün 11:17 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:18 TSİ )
Geb.Ghsk - Y.Kaptan
Yıldız Erkekler Voleybol Ligi’ne ait tek maç var.
Bugün 11:17 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz