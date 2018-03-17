Kocaelili iki firmaya ceza!

14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kocaeli'de faaliyet gösteren 830 lisans nolu Matay Yapı Denetim Firması ile 2177 lisans nolu Nida Yapı Denetim Firmasına bir yıl süreyle faaliyetten men cezası verdi.