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Kocaelili iki firmaya ceza!

Kocaeli'de faaliyet gösteren Matay Yapı ve Nida Yapı Denetim firmalarına ceza verildi.

14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kocaeli'de faaliyet gösteren 830 lisans nolu Matay Yapı Denetim Firması ile 2177 lisans nolu Nida Yapı Denetim Firmasına bir yıl süreyle faaliyetten men cezası verdi.

Bugün 11:20 TSİ - Ekonomi

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