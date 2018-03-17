14 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kocaeli'de faaliyet gösteren 830 lisans nolu Matay Yapı Denetim Firması ile 2177 lisans nolu Nida Yapı Denetim Firmasına bir yıl süreyle faaliyetten men cezası verdi.
Bugün 11:20 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 13:17 TSİ )
Kocaelili iki firmaya ceza!
Kocaeli'de faaliyet gösteren Matay Yapı ve Nida Yapı Denetim firmalarına ceza verildi.
Bugün 11:20 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz