Çanakkale Zaferi Kupası Yelken Yarışmaları yarın Çayırova Şişecam Çayırova Yelken Spor Kulübü Yarış Parkuru’nda yapılacak. Saat 8.30’da başlayacak yarışmalar akşam saatlerine kadar devam edecek.
Bugün 11:28 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:30 TSİ )
Yelkenciler Çanakkale için...
Çanakkale Zaferi Kupası Yelken Yarışmaları bugün Çayırova Şişecam Çayırova Yelken Spor Kulübü Yarış Parkuru’nda yapılacak.
Bugün 11:28 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz