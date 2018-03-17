Yarın saat 10.00’da başlayacak müsabakalar geç saatlere kadar devam edecek. Gebze Cumaköy Victoryman Binicilik Kulübü’ndeki müsabakalara çevre il ve ilçelerden de katılımlar bekleniyor.
Bugün 11:29 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:31 TSİ )
Atlı sporlar Mehmetçik için
Mehmetçik için yarın bir de atlı dayanıklılık Mehmetçik Kupası adı altında bir organizasyon daha düzenlendi.
Bugün 11:29 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz