Yarın saat 10.00’da, Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek. Müsabakalar İzmit Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda yapılacak.
Bugün 11:30 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:32 TSİ )
Gaspıralı için özel hamleler
Yarın saat 10.00’da, Kocaeli Kırım Tatarları Kültür ve Dayanışma Derneği İsmail Bey Gaspıralı Satranç Turnuvası gerçekleştirilecek.
Bugün 11:30 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz