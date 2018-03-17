Basketbolda 4 maç var

14.00 U-14 Gelişim-İzmit Atatürk S.S.
15.30 U-12 B.Ş.B.-İzmit Atatürk S.S.
17.00 U-18 G.Bilge-Gelişim Atatürk S.S.
18.30 U-18 İzmit B. - Hisareyn Atatürk S.S.
Basketbol’da yarın 4 maç var. U-12, 14 ve 18 liglerindeki maçların programı şöyle…
14.00 U-14 Gelişim-İzmit Atatürk S.S.
15.30 U-12 B.Ş.B.-İzmit Atatürk S.S.
17.00 U-18 G.Bilge-Gelişim Atatürk S.S.
18.30 U-18 İzmit B. - Hisareyn Atatürk S.S.
Bugün 11:31 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz