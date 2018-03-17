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Kocaeli'de iğrenç olay! Okurken bile kanınız donuyor...

Hürriyet.com.tr yazarı Melis Alphan, bugünkü köşe yazısında Kocaeli'de yaşanan bir cinsel istismar olayını paylaştı.

Hürriyet.com.tr'denMelis Alphan, Kocaeli'de yaşanan bir cinsel istismar olayını bugünkü köşesine taşıdı.

A.G. 2016’da 16 yaşındaydı. Ailesiyle beraber İstanbul’dan Kocaeli’ne taşınmıştı. Bir akşam A., siteden kız arkadaşları ve onlardan birinin 34 yaşındaki erkek kuzeniS.Y.ile yemeğe gitti. Arkadaşı A.’ya S.’yi tanıştırırken,“Sana göz kulak olur”demişti. A. hayatında ilk kez o gece içki içti. Eve dönüşte A. içki yüzünden baygındı. Adam arabasını sahilde tenha bir yere çekti ve A.’ya tecavüz etti. Ertesi sabah A. uyandığında bacaklarında kan izleri vardı. Adam bu arada kuzenini çağırıp,“A. ile birlikte oldum. Bilinci yerinde değildi. Söylemezseniz anlamaz”dedi. A. aptal değildi, her şeyin farkındaydı. A. adamın evli, karısının da hamile olduğunu öğrendi. Adamın A.’nın yaşadığı sitede bir ‘bekâr evi’ vardı ve siteden pek çok kadınla birlikte olmuştu. A. olacakları babası duyacak diye çok korktu.“Tutucu, namusu her şeyin üstünde tutan insanlar”diye tanımladığı ailesi onu öldürür diye düşündü. Ertesi gün adam, A.’ya“Bakire olduğunu bilmiyordum. Dışarıdan rahat bir kız gibi görünüyorsun. Benim hayatımda bir sürü kadın olur. Karım da senin gibi bakireydi, üstüme kaldı. Sen de benimle devam edeceksin, yoksa baban öğrenir”dedi. Yazının devamı için BURAYA tıklayınız.

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