Karslılar, Afrin için kan bağışında bulundu

Kocaeli Karslılar Derneği Gençlik Kolları tarafından düzenlenen “Vatan sana kanım feda” sloganı çerçevesinde düzenlenen kan bağışı programı Antikkapı Restoran’da düzenlenen programla başladı. Dernek üyeleri önce kahvaltı ettikten sonra Antikkapı önünde hazır bulunan Kızılay Kan Bağışı aracında Afrin için kan bağışında bulundu. Etkinliğe Kocaeli Karslılar Derneği Başkanı Alican Kazgan, Karslılar Derneği Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ali Balcı, Derinceli şehit Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı ve çok sayıda dernek üyesi katıldı.

HÜRRİYET İÇİN CANIMIZI VERMEYE HAZIRIZ

Programda açılış konuşmasını yapan Karslılar Derneği Gençlik Kolları Başkanı Muhammet Ali Balcı, “Bugün burada toplanma amacımız asımın nesli olarak bizler bu aziz vatanı, canları ve kanlarını bedel ödeyerek, miras bırakan ecdadımızı birlikte yâd etmek, vatan kurtaranların torunları olarak siz değerli kardeşlerim ile birlikte can kurtarmak için kan vermektir. Sosyal sorumluluk çerçevesinde yapmış olduğumuz bu etkinliğe duyarlı davranan tüm arkadaşlarımızı kutluyorum. Bugün hayır için kanını vermeye gelen bu gençler, icabet ederse vatanı, istiklali ve hürriyeti için canını vermeye her zaman hazırdır” dedi.

KAN BAĞIŞI HAYAT KURTARIR

Balcı’nın ardından söz alan Karslılar Derneği Kocaeli Şube Başkanı Alican Kazgan, “Burada yapacağımız etkinlik tüm toplumu birleştirecektir. Afrin’de olan kardeşlerimize Allah yardımcı olsun. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Dernekler olarak kültürlerin elçisiyiz. Bu etkinliklerin arkası kesilmeyecek. Birlik ve beraberlik içinde ne kadar hareket edersek üstteki kurumlara da örnek olacağız. Kan bağışında amacımız hayat kurtarmaktır. Kan vermeden geçmeyelim. Doğru yerde doğru zamanda yapılan işlerin her zaman arkasındayız. Hiçbir siyasi partinin arka bahçesi olmayacağız” şeklinde konuştu.

ACISIMIZ HER ZAMAN TAZE

Derinceli şehit Emre Kaan Arlı’nın babası Şaban Arlı, “Karsın bende ayrı bir değeri var. Karsı ve Karslıları seviyorum. Askerliğimi Sarıkamış’ta yaptım. Askere gittiğimde Emre 2 buçuk yaşındaydı. Askerde bir gün operasyona gittik. Aklımıza ne emre geldi ne ailemiz. Komutan bir adım öne çıkın dediğinde hiç düşünmeden öne çıktım. Bu ülke öyle kolay kazanılmadı. Birlik ve beraberliğimizi her daim korumalıyız. Şehit verdik acımız her zaman taze” diye konuştu. Baba Arlı, konuşmasının ardından şehit Emre için yazılmış şiiri okudu.